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تفاصيل مؤلمة لإحراق مخيم للنازحين في بحنين

27
DECEMBER
2020
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أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني الحريق الذي شب في مخيم للنازحين السوريين في بحنين - المنية، على اثر اشكال وقع بين لبنانيين وعمال سوريين ادى الى سقوط ثلاثة جرحى.
 
وفي المعلومات الاولية وقع خلاف أمام مطعم النابلسي في المنية بين عدد من الأشخاص من "آل المير" من جهة وعدد من العمال السوريين من جهة أخرى، حيث تطوّر هذا الخلاف إلى تبادل لإطلاق النار، تمَ بعدَها إحراق مخيّم للسورييين بشكل كامل بعد انفجار قارورات للغاز فيه وقد نزح منه جميع قاطنيه.
 
 
وحضرت على الفور سيارات الدفاع المدني وعملت على إخماد الحريق الذي اقترب من المنازل، فيما تدخلت قوة من الجيش وقوى الامن الداخلي لضبط الوضع.
 
 
وقد كتب الناشط محمد الدهيبي على صفحته على الفيسبوك "باختصار صار المشكل بمخيم ٩ بمنطقة بحنين، تحاصرت الناس عالبوابة الرئيسية للمخيم بمجموعة للمسلحين وتحاصرو بالبوابة الخلفية كمان. وتم قطع شرطان الكهربا عن المخيم وتحول كل شي لظلام.
 
صرخ شخص وقلن احرقو الخيم. فجأة بلشت تهب النار. حاولت الناس تهرب ما قدرت، بلش الرصاص بالهوا. تفجرت جرات الغاز. نرعبت العالم.
صارو يزتو ولادن والأطفال من فوق سور الخفان لي محوط المخيم، بالوقت لي بلشت تشعل الخيم.
 
هربت الناس بالبساتين والنساء والأطفال تشردوا عن الرجال.
 
ركضو حفيانين بالبساتين وبالوحل وما معن أي شي، ولا حتى لابسين شي باجريهن. دورنا وبرمنا على كتير مخيمات. قصص الأمهات كتير بتحزن. في أطفال ما عندن حليب ولا حفاضات، الكبار بالعمر تركو دواهن وهربو. الناس لجأت على خيم تانية. خيم كتير وضعها تعبان. مافي حصر وبسط يقعدو عليهن ولا بطانيات ولا حرامات ولا مخدات ولا تياب ولا تياب داخلية ولا أكل ولا دوا..."
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