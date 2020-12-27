تفاصيل مؤلمة لإحراق مخيم للنازحين في بحنين

A + A -

أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني الحريق الذي شب في مخيم للنازحين السوريين في بحنين - المنية، على اثر اشكال وقع بين لبنانيين وعمال سوريين ادى الى سقوط ثلاثة جرحى.

وفي المعلومات الاولية وقع خلاف أمام مطعم النابلسي في المنية بين عدد من الأشخاص من "آل المير" من جهة وعدد من العمال السوريين من جهة أخرى، حيث تطوّر هذا الخلاف إلى تبادل لإطلاق النار، تمَ بعدَها إحراق مخيّم للسورييين بشكل كامل بعد انفجار قارورات للغاز فيه وقد نزح منه جميع قاطنيه.

وحضرت على الفور سيارات الدفاع المدني وعملت على إخماد الحريق الذي اقترب من المنازل، فيما تدخلت قوة من الجيش وقوى الامن الداخلي لضبط الوضع.