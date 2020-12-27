نائب رئيس التيار يجول في قضاءي مرجعيون وحاصبيا على رأس وفد: للعيش الواحد والتنوّع والانفتاح والتمايز البنّاء

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زار وفد من التيار الوطني الحر برئاسة نائب رئيس التيار للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب قضائي مرجعيون وحاصبيا وضمّ الوفد كل من أوديل سلامة، عفيف نسيم، رمزي دسوم وسلطان فياض.

واستهلّ الوفد زيارته بلقاء صاحب السيادة متروبوليت مرجعيون صيدا وصور المطران الياس الكفوري ونقل له تحية رئيس التيار جبران باسيل، وقدّم التهانئ بمناسبة الأعياد المجيدة. وتمّ استعراض الوضع السياسي العام والتشديد على نبذ التعصّب وعلى الانفتاح على كافة شرائح المجتمع بمختلف أطيافه.

وشكر صاحب السيادة الوفد على زيارته وأعرب عن محبته واحترامه لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل موجهاً التهاني له بمناسبة الأعياد.

ثم انتقل الوفد إلى بلدية جديدة مرجعيون فالتقى نائب رئيس البلدية الاستاذ ساري غلمية ومستشارَي الرئيس المحامي امين مسعد والاستاذ حسّان عبلا.

ونقل الوفد تحية رئيس التيار وتهانيه بالاعياد المجيدة للبلدية برئيسها وأعضائها واهلها ووقوفه إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

ورحّب الفريق البلدي بالوفد وقدّم التهنئة بالاعياد المجيدة باسم البلدية ورئيسها المتواجد خارج لبنان حاليا، كما تمّ استعراض الوضع الصعب الذي تمرّ به البلدية وغيرها من البلديات في لبنان على صعيد التعثّر المادي بحيث يطلب من البلديات القيام بالكثير من الواجبات خصوصا في ظلّ جائحة كورونا فيما لا يتم صرف متوجبات البلديات المالية، وحمّل الفريق البلدي الوفد رسالة بضرورة العمل على تحديث القوانين المتعلقة بالبلديات وانتظام عملها بصورة واقعية، طالبين أيضا المساعدة على حثّ المسؤولين المختصين لإنجاز العمل بالمبنى الإضافي الجديد التابع لمستشفى مرجعيون.

بعدها انتقل الوفد إلى بلدة القليعة والتقى المونسنيور منصور الحكيم ونقل الوفد ايضاً تحية رئيس التيار وتهانيه بالاعياد المجيدة وتم استعراض المراحل التاريخية والمواقف الوطنية منذ نشأة لبنان حتى يومنا الحالي والمعاناة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يرزح تحتها الشعب، وشدد الحكيم على ضرورة مساندة رئيس الجمهورية ورئيس التيار بمواقفهما الوطنية والجامعة.

ثمّ انتقل الوفد الى بلدة الخيام حيث التقى رئيس البلدية المهندس عدنان عليان واعضاء المجلس السيدين مهيب فرحات ومحمد حمود. وقد رحّب رئيس البلدية بالوفد معرباً عن محبته الخالصة لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ورئيسه صاحب المواقف الوطنية. ونقل نقل الوزير الخطيب تحية رئيس التيار للبلدة واهلها لما تحمله هذه البلدة من رمزية، والدور الذي تلعبه على صعيد العيش الواحد بين أهلها ومحيطها، كما تمثل معقلاً للمقاومة والصمود ضد العدو الإسرائيلي.

بعدها زار الوفد مكتب حزب الله فالتقى الحاج يحي فقيه مسؤول قطاع الخيام في منطقة الجنوب الأولى ومسؤول العلاقات في القطاع نفسه الحاج ايهاب الضاوي.

وتم التطرق الى العلاقة بين التيار والحزب وتمايزهما البنّاء لما فيه مصلحة الوطن والمجتمع في بناء الدولة ومكافحة الفساد.

بعدها انتقل الوفد إلى القلعة الشهابية في حاصبيا فالتقى ممثلي الحزب الديمقراطي اللبناني وعلى رأسهم البروفسور وسام شروف امين سر المجلس السياسي والسيد بسام كزيلا رئيس دائرة حاصبيا- مرجعيون وقياديين آخرين. وتمّ التطرّق الى العلاقة الوطيدة التي تجمع التيار بالحزب الديمقراطي وضرورة العمل يداً بيد على جميع الصعد ضمن المنطقة بشكل خاص والوطن بشكل عام.

ثم انتقل الوفد للقاء الشيخ غالب قيس كبير مشايخ مجلس خلوات البياضة الشريف بحيث قدم رئيس الوفد تحية رئيس التيار، وقد تم استعراض الوضع السياسي العام وموضوع التمثيل الطائفي وشدد الوفد على أن لا حصرية في تمثيل أي طائفة ولبنان غني بتنوعه وواجبنا المحافظة على هذا التنوع الذي يخدم لبنان.

وقد وجه الشيخ المرجع غالب قيس تحيته لرئيس التيار مباركا له عمله ومثنيا على مواقفه الوطنية والجامعة.