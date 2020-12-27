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ريستال ميلادي لهيئة قضاء جبيل برعاية النائب سيمون ابي رميا

27
DECEMBER
2020
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اقامت هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر ريستالا ميلاديا برعاية النائب سيمون ابي رميا في كاتدرائية مار بطرس_جبيل احيته جوقة من المرنمين والموسيقيين بقيادة المرنم طوني البايع التي اطفت جوّا من الفرح والأمل بين الحضور والمتابعين على صفحة هيئة القضاء الرسمية.
 
بعد الترحيب، القى منسق هيئة قضاء جبيل أديب جبران كلمة أكد فيها انه بالرغم من الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة لم نقبل الا ان نفرح بولادة الرب يسوع، مشيرا الى أن جائحة كورونا هزت ضمير العالم ودعت الجميع للعودة إلى عيش جوهر القيم المسيحية.
 
من جهته، لفت النائب سيمون ابي رميا الى ان الميلاد هذا العام في ظل جائحة كورونا محطة للعودة إلى الذات، منَوها بتقدم التقنيات التكنولوجية التي سمحت لنا بالدخول إلى كل بيت فنفرح معا بميلاد المسيح.
 
وأكد ابي رميا ان لبنان المجروح والمتألم سيولد من جديد لأننا أبناء الصلاة والرجاء ولا نعرف اليأس. ووجه  تحية الى أرواح شهداء ٤ آب وإلى عوائلهم، و كل المتضررين والجرحى، رافعا الصلاة على نيتهم.
 
كما كانت كلمة في ختام الريسيتال لكاهن الرعية الاب جوزف زيادة أشار فيها الى ان ميلاد المسيح وحّد وجه الكون بعيدا عن أي انتماء سياسي او لون حزبي.
 
لمدة ساعة ونصف أنشدت الجوقة باقة من الترانيم والأغاني الميلادية  تخللتها تأملات روحية لريتا عطالله وستيفاني بو شلحا.
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