تجدد المساعي للتشكيل قبل تسلّم بايدن ... إعادة جوجلة اسماء الوزراء ؟

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الأنباء الكويتية: حكومياً، تشير مصادر سياسية لـ«الأنباء» الى ان بعض المراجع السياسية عادت تضغط على حزب الله ... من اجل تشكيل الحكومة قبل وصول الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن الى البيت الأبيض، لا بعده، اولا لأن ظروف التسلم والتسليم في واشنطن، باتت عرضة للتساؤل، بعد الانفجار الكبير في مدينة ناشفيل، وثانيا لأنه حتى لو تسلم بايدن، فإن انشغلاته الداخلية، ستضع المسألة اللبنانية في موقع متأخر من جدول اهتماماته، وثالثا، لأن نتنياهو مصرّ على خوض الانتخابات التشريعية على الساخن، بدليل موجات القصف الجوي والصاروخي للأراضي السورية من الاجواء اللبنانية، حيث انطلقت الطائرات فجر الجمعة وقبلها الصواريخ من فوق جنوب لبنان ووسطه وشماله، دون ان يعيقها عائق، وكأنها توجه رسالة، او تعرض نموذجا يمكن تكراره في كل يوم.

وطالما ان كل الاحتمالات ممكنة مع اسرائيل، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي مع الرئيس المكلف سعد الحريري، على ان وجود حكومة فاعلة، في مواجهة الظروف المستجدة، ايا كانت لهو اجدى واسلم من متابعة التعكيز على حكومة تصريف اعمال، لا تملك التأثير الداخلي ولا الطاقة على تحريك مراكز القوى الدولية.

وتضيف المصادر عينها، ان التحرك في هذا الاتجاه بدأ عبر إعادة جوجلة اسماء الوزراء، لكن في لبنان لا يقولون «فول» قبل ان يصبح بالمكيول.