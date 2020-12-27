living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وهبه قاطيشا : يريدون الحريري رئيساً صورياً!

27
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زينة طبارة- الأنباء الكويتية-

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبه قاطيشا، ان اللقاءات الأخيرة بين الرئيسين العماد ميشال عون وسعد الحريري، إن اكدت على شيء، فهو ان تشكيل الحكومة بالشكل الذي يريده الاخير، ضرب من المستحيل، فعبثا يحاول سعد الحريري، والبطريرك الراعي، والمحسنين محليا وخارجيا، تسجيل اي تقدم في مواجهة فريق غير معني سوى بمصالحه الحزبية والخاصة، ويتخذ من لبنان واللبنانيين رهينة لصالح تحالفاته الاقليمية.

 

ولفت قاطيشا في تصريح لـ «الأنباء» الى أن المشكلة الاكبر في تشكيل الحكومة، تكمن بتدخل الصهر موشوشا ومشوشا، لوقف مفاعيل ما يتم التوافق عليه بين الرئيسين عون والحريري، فواهم بالتالي من يعتقد ان الثنائي باسيل ـ حزب الله، سيسمح للحريري بتشكيل حكومة لا تحمل بصماته، ولا تراعي الحد الادنى من مصالحه السياسية والشخصية، نحن امام عقدة محكمة، وبحاجة الى معجزة سماوية لحلحلتها.

 

واردف، يريدون تحت عنوان «وحدة المعايير»، الثلث المعطل، اضافة الى حقائب الدفاع والداخلية والعدل والمالية، ناهيك عن تسمية 6 وزراء مسيحيين، ما يعني من وجهة نظر قاطيشا، ان جل ما يريده باسيل ـ حزب الله، هو ان يكون الرئيس الحريري رئيسا صوريا للحكومة، ومعرضا في كل حين لإنهاء خدماته، مؤكدا اننا ندور في حلقة مقفلة بإحكام، ومعركة الحريري طويلة، وبالتالي لا حكومة على المدى المنظور.

 

وردا على سؤال، اكد قاطيشا ان كلام الرئيس الحريري عن ضرورة ترميم الثقة بين الفرقاء، كمدخل لتشكيل الحكومة، ينم عن «طيبة قلب» ونوايا صادقة لديه، الا ان التجارب السابقة مع الثنائي باسيل ـ حزب الله، تحمل الجواب الابلغ والأكثر صدقا وأمانة، ولا بد هنا من تذكير الرئيس الحريري، بأن الثقة التي كانت بينه وبين باسيل في العام 2011، ادخلته الى البيت الابيض رئيسا للحكومة، واخرجته منه رئيسا مستقيلا، «مين جرب المجرب كان عقله مخرب».

 

وختم قاطيشا معربا عن يقينه بأن الرئيس الحريري لن يعتذر عن متابعة مهمته، لان اعتذاره هدية ثمينة للثنائي باسيل ـ حزب الله، الذي يدفع ليس فقط باتجاه ابعاد الحريري عن الحكم، انما ايضا بسوق لبنان الى فوضى عارمة، سبق لرئيس الجمهورية ان سماها «جهنم»، معربا بالتالي عن اسفه بأن يكون «العهد القوي»، قد شارف على نهاية الولاية، وحكومته الاولى لم تبصر النور.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout