كورونا لبنان: كم بلغ عدد الحالات الحرجة في مستشفى الحريري؟

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 36 حالة حرجة لديه.



وجاء في التقرير:



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 578.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفى للمتابعة: 88.

- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في ال24 ساعة المنصرمة: 22.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 805.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 1.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 36.

- حالات وفاة: 0.