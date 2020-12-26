أحداث 2020 في لبنان: أزمات كورونا، انهيار الليرة وجنون الدولار، انفجار مرفأ بيروت الكارثي وحرائق متتالية... فأي احداث سعيدة حملت للوطن المنكوب؟!

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يطوي العام 2020 أيامه الأخيرة في لبنان بظل أزمات وخيبات أصابت اللبنانيين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والأمنية والسياسية.

ويجمع اللبنانيون أن العام 2020 يعد من أسوأ السنوات التي مرّت عليهم، بل إن بعضهم يشير إلى أن ما عانوه من تداعيات الأزمة المالية وحجز المصارف لأموال المودعين وخسارة الليرة اللبنانية أكثر80% من قيمتها، إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت، لم يعانوه طيلة فترة الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان خلال فترة سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

فيما يلي أبرز أحداث عام 2020 في لبنان:



كانون الثاني

تواصل الاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية ضد فساد الطبقة السياسية الحاكمة.

وشهد شارع الحمرا في 13 كانون الثاني أعمال شغب، وعمد المحتجون إلى تحطيم وحرق واجهات عدد من المصارف.

وفي 21 كانون الثاني أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوماً قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب ضمت 20 وزيراً.

شباط

لبنان يسجل أول إصابة بفيروس كورونا في ٢١ شباط لمواطنة لبنانية آتية من إيران.

تواصل الإحتجاجات في الشارع للمطالبة بمحاكمة الفاسدين.

في 28 شباط أقفلت السلطات اللبنانية المؤسسات التعليمية كافة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

آذار

لبنان يتخلف للمرة الأولى عن دفع ديونه المستحقة من سندات اليورو بوند في 7 آذار، وأعلن رئيس الوزراء حسان دياب في رسالة وجهها إلى اللبنانيين إن الإحتياطات بلغت مستوى حرجا وخطيرا، يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق استحقاق 9 آذار من سندات اليوروبوند.

لبنان يعلن للمرة الأولى حالة التعبئة العامة وحالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في 15 آذار.

نيسان

مصرف لبنان المركزي يحدد للمرة الأولى سعرا جديدا لصرف الدولار داخل المصارف الخاصة.

أيار

تمديد حالة الطوارىء الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا في 5 أيار.

استمر سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية بالارتفاع في السوق السوداء وتراوح ما بين 4000 ليرة للمبيع و4100 ليرة للشراء.

عقد لبنان أولى جولات المفاوضات رسميا مع صندوق النقد الدولي عبر تقنية الفيديو في 13 من أيار.

حزيران

وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، يستدعي السفيرة الأمريكية في 28 حزيران على خلفية تصريحات انتقدت فيها الحكومة.

تموز

وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان يزوربيروت في 22 تموز ويلتقي كبار المسؤولين فيه.

ارتفاع قياسي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء حيث تراوح ما بين 9200 و9400 في 7 يوليو/ تموز.

آب

استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي من منصبه في 3 آب، بعد تعذر أداء مهامه في الظروف التاريخية والمصيرية التي يمر بها لبنان، بحسب بيانه الرسمي.

انفجار ضخم هز مرفأ بيروت في 4 آب، راح ضحيته مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى خسائر مادية جسيمة في كل المناطق المحيطة بالمرفأ.

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب كشف في 5 آب أن 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم تقف وراء انفجار مرفأ بيروت، فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى حالة الطوارئ لمدة أسبوعين واعتبار بيروت مدينة منكوبة.

استقالة حسان دياب من رئاسة الحكومة في 10 آب بعد انفجار مرفأ بيروت.

زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت في 6 آب، في زيارة تضامنية بعد انفجار المرفأ.

صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 18 آب، وإدانة سليم عياش في قضية الاغتيال.

تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون في 30 آب، سفير لبنان لدى برلين مصطفى أديب، تشكيل الحكومة، بعد حصوله على دعم أغلبية النواب خلال الإستشارات النيابية.

أيلول

لبنان يحي مئوية لبنان الكبير بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

اندلاع حريق كبير في 10 أيلول داخل مرفأ بيروت بعد مرور شهر على الانفجار.

تشرين الأول

استئناف العام الدراسي في لبنان بعد أشهر طويلة من إقفال المدارس بسبب انتشار فيروس كورونا.

إنطلاق مفاوضات ترسيم الحدود غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة، بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شينكر والسفير الأمريكي جون ديروشر، في 14 تشرين الأول.

إحياء السنوية الأولى لثورة ١٧ تشرين الأول في وسط بيروت.

تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد حصوله على 65 صوتاً في الاستشارات النيابية.

تشرين الثاني

لبنان يسجل أرقاما مرتفعة لإصابات كورونا والحكومة تقرر الإقفال العام في البلاد في 10 تشرين الثاني.

كانون الأول

ادعاء المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، في 10 كانون الأول، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص في انفجار مرفأ بيروت.

تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد لقائه الرئيس ميشال عون في 23 كانون الأول أن هناك بعض العراقيل في عملية تشكيل الحكومة.

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