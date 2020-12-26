بعد الإشتباه به.. قوى الأمن تقبض عليه وبحوزته كميّة من "الكبتاغون"

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قُرابة الساعة 2:00 من بعد منتصف ليل 21-22/12/2020، اشتبه عناصر حاجز " التوَيتي" التابع لفصيلة زحلة في وحدة الدرك الاقليمي، بشخصٍ على متن سيّارة نوع "أوبّل" لونها أسود، ويدعى (ع. ص.) وهو لبناني الجنسية من مواليد عام 1983.

بتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من حبوب "كبتاغون" المخدّرة. وبتفتيش السيّارة ضُبِط حوالى 2100 حبّة من الحبوب المذكورة مخبّأة خلف آلة التسجيل.

كما تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب 3 مذكّرات عدلية بجرائم تجارة مخدّرات، تزوير ورشوة، انتحال صفة.

وأودع مع المضبوطات في مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق بناءً على إشارة القضاء المختص.