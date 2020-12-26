ما جديد التحقيقات في جريمة قتل جوزف بجاني؟

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أكدت مصادر أمنية مواكبة للتحقيقات في جريمة قتل جوزف بجاني في الكحالة لـ"مستقبل ويب" ‏أن "لا أدلة أو خلاصات قاطعة حتى الآن حول الجهة التي تقف وراء هذه العملية، كونها نُفذت ‏بطريقة محكمة لم تخلف اي آثار او خيوط واضحة يمكن ان تفيد التحقيقات راهناً". ‏



وإذ لفتت الى أن ما "يزيد الامر تعقيدا وغموضاً هو أن بجاني مواطن عادي ولم يتبيّن ارتباطه ‏بأي ملفات حساسة"، أوضحت أن "التحقيقات المكثفة لم تسفر عن نتائج حاسمة حتى اليوم ولا ‏تزال مفتوحة على كل الفرضيات والمسارات، علّها توصل إلى الخلفيات والدوافع التي تسهم في ‏كشف ملابسات وحقيقة ما جرى".‏