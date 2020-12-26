ما جديد التحقيقات في جريمة قتل جوزف بجاني؟

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أكدت مصادر أمنية مواكبة للتحقيقات في جريمة قتل جوزف بجاني في الكحالة لـ"مستقبل ويب" أن "لا أدلة أو خلاصات قاطعة حتى الآن حول الجهة التي تقف وراء هذه العملية، كونها نُفذت بطريقة محكمة لم تخلف اي آثار او خيوط واضحة يمكن ان تفيد التحقيقات راهناً".
وإذ لفتت الى أن ما "يزيد الامر تعقيدا وغموضاً هو أن بجاني مواطن عادي ولم يتبيّن ارتباطه بأي ملفات حساسة"، أوضحت أن "التحقيقات المكثفة لم تسفر عن نتائج حاسمة حتى اليوم ولا تزال مفتوحة على كل الفرضيات والمسارات، علّها توصل إلى الخلفيات والدوافع التي تسهم في كشف ملابسات وحقيقة ما جرى".