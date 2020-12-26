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ضبط كوكايين في المطار

26
DECEMBER
2020
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن دائرة المسافرين في جمارك مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، تمكنت هذا الصباح من ضبط كمية كبيرة من الكوكايين. وفي التفاصيل، فقد تبين أنه بتاريخ 26/12/2020 حوالي الساعة العاشرة صباحا، ولدى وصول الركاب القادمين من الدوحة، جرى الاشتباه في أحدهم الذي تبين انه كان قادما من البرازيل، فتمت متابعته بصورة حثيثه من لحظة وصوله، وبعد استلامه جميع حقائبه حاول المناورة والدخول بين ركاب رحلة أخرى واصلة، وعند محاولته نزع اللصائق الموجودة على حقائبه والتي تثبت عائدية الحقائب ومصدرها الاساسي، جرى سوقه مباشرة الى نقطة التفتيش الجمركي لتحري الحقائب. وبفتحها تبين وجود كمية كبيرة من المخدرات من نوع كوكايين بوزن حوالي 23 kg.

 

أوقف الشخص المعني، وهو لبناني الجنسية، بإشارة النيابة العامة المختصة، وتجري التحقيقات بإشرافها حيث سيسلم الموقوف مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في بيروت.

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