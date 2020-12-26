living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الشهر المقبل سيكون صعبًا للغاية"

26
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غرد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي على تويتر قائلا: “سؤال مهم يلح على بالي في الوقت الحاضر؟ في ضوء الارتفاع الأخير لأرقام الكورونا والزيادة المتوقعة في عدد مرضى العناية المركزة، كيف يمكننا زيادة تحفيز العاملين في مجال الرعاية الصحية؟ لقد تحملوا الكثير، لكن الشهر المقبل سيكون صعبًا للغاية.”


وتابع: “الحوافز المادية مشجعة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، يتلقى العاملون مع مرضى الكورونا تعويضات إضافية. ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يخاطرون بصحتهم، ويفقدون زملائهم بسبب الكورونا، فإن المال ليس كل شيء.”


وقال: “مؤخرا، منحت فرنسا المهاجرين العاملين في مجال الرعاية الصحية، طريقًا سريعًا للحصول على الجنسية . يمكن ان يكون للحوافز غير المادية اثرا كبيرا. يضحي الجنود بحياتهم في سبيل الواجب لحماية مجتمعهم، وليس من أجل المال.”


وأشار: “عندما تتكاثر الحالات وينهك العاملون، قد يؤدي ذلك للاحباط. بالنسبة للعديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية، إذا لم تقم السلطات أو الجمهور بالتعامل مع هذا الوباء على محمل الجد، وتصرفوا بلا مبالاة، فإنه يطرح سؤالًا مهمًا: لماذا نضحي بأنفسنا؟”


وختم: ” ستكون الأسابيع القادمة صعبة للغاية بالنسبة للطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي وفي كل المستشفيات. سوف يرهقون جسديًا وعقليًا وعاطفيًا. لقد اثبتوا، خلال هذا الوباء، أنهم أبطال العصر . لا شك إن مجتمعهم يدين لهم بالمزيد.”

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout