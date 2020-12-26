توقيف مطلوب بحوزته "كبتاغون"

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أعلنت المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقــات العامة, في بيان أنه "قُرابة الساعة 2:00 من بعد منتصف ليل 21-22/12/2020، اشتبه عناصر حاجز " التوَيتي" التابع لفصيلة زحلة في وحدة الدرك الاقليمي، بشخصٍ على متن سيّارة نوع "أوبّل" لونها أسود، ويدعى: ع. ص. (مواليد عام 1983، لبناني), بتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من حبوب "كبتاغون" المخدّرة. بتفتيش السيّارة ضُبِط حوالى /2100/ حبّة من الحبوب المذكورة مخبّأة خلف آلة التسجيل".

وأضاف: "تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب /3/ مذكّرات عدلية بجرائم تجارة مخدّرات، تزوير ورشوة، انتحال صفة".

ولفت البيان, الى أنه "أودع مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم بناءً على إشارة القضاء المختص".