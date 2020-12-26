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بالتفاصيل هكذا سيكون طقس آخر أيام السنة

26
DECEMBER
2020
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كتب الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان مرتفعات جوّية تسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط، تؤثر على لبنان والمنطقة بطقس مشمس دافئ نهاراً وبارد ليلاً.
 
في التفاصيل:
 
يسيطر المرتفعان الجويان: السيبيري والشبه مداري على العراق وشرق تركيا والبحر الأسود، ويقف حاجزا امام تقدّم الأمطار نحو المنطقة، وستدوم هذه الحالة مدة اسبوع تقريباً، يتخلل الوضع ارتفاعاً طفيفاً بدرجات الحرارة وطقساً مشمساً، تغيب عن الساحة الامطار بالكامل حتى رأس السنة.
طقس السبت والأحد، مشمس وصافي قليل الغيوم
الحرارة على الساحل: 21 نهاراً و 14 ليلاً
في البقاع: 15 نهاراً و 4 ليلاً
على الجبال 1200 متر: 14 نهاراً و 5 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 12 نهاراً و -1 ليلاً
الرياح: جنوبية شرقية تتحول الى شرقية ناشطة سرعتها بين 20 و 70 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1018hpa
الرطوبة: بين 65 و 80%
البحر: منخفض الموج
ملاحظة: تنشط الرياح في المناطق الجنوبية لتلامس 70 كلم في الساعة
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