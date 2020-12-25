26 إصابة على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخي 22/12/2020 و23/12/2020؛ وأن النتائج أظهرت وجود ست وعشرين (26) حالة إيجابية.



وجاءت نتائج 22/12/2020 كالتالي:



- رحلة لندن: شركة MEA رقم 204 (جميعها سلبية).

- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية).

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة).

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة).

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان).

- رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة).

- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

- رحلة أكرا: شركة MEA رقم 572 (ثلاث حالات إيجابية).

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة).

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة).

- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (أربع حالات إيجابية).

- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).

- رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (حالة إيجابية واحدة).

- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية).



وجاءت نتائج 23/12/2020 كالتالي:



- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (خمس حالات إيجابية).

- رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

- رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).

- رحلة الجزائر: شركة AH رقم 4916 (جميعها سلبية).