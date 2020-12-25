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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



ميلاد مجيد وحزين، والبطريرك الراعي يستغرب المصيبة الأعظم، إذا كانت مواقع تشكيل الحكومة خارجية، والأمن مفتوح على ملازمة الطيران الحربي الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، والواقع الإجتماعي صعب للغاية، إذ يبلغ سعر علبة الحليب العادي سبعين ألف ليرة، والصحة تتدهور في واقعها المعاش في كورونا، وسط إعلان الوزير حمد حسن عن أول حالة من الطفرة الجديدة لوباء كورونا للبناني أتى من لندن، وبعد الأعياد حتما هناك عودة إلى الإقفال، بعدما بلغ عدد الحالات المصابة أكثر من ألفين.



الراعي مصدوم من المآل الذي آلت إليه جهود تشكيل الحكومة.



إذا قداس الميلاد غاب عنه الرئيس عون، والبطريرك الراعي يحذر من أنه إذا كانت أسباب عدم تشكيل الحكومة داخلية، فالمصيبة عظيمة لأنها تكشف عدم المسؤولية.





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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"



بلا ولا شي... ينتهي عام و يبدأ آخر. في الميلاد، لا حكومة ولدت، لا مراسيم صدرت، لا مبادرات صرفت، ولا أسعار دولار ضبطت. هي صلوات فقط سمعت وهي تطرق من أرض لبنان باب السماء.



لبنان الذي يعاني اليوم مأزق العجز عن انجاز استحقاق تشكيل حكومة مهمة، تنهض به وتنتشله من حالة الانهيار والفقر والشلل الغارق بها، يحتاج إلى معاني الفداء في سبيل قيامته مجددا.



وفي ليلة السيد المسيح، وبينما كانت بيروت تعانق دمشق بالترانيم، دنس السلام الميلادي عدوان إسرائيلي استهدف مصياف السورية مرورا بالأجواء اللبنانية.



أبعد من لبنان وسوريا وإسرائيل، وقع انفجار عصر اليوم في مدينة ناشفيل الأميركية، حيث تحقق الأجهزة الأمنية في طبيعته ودوافعه، علما بأن معلوماتها الأولية تشير إلى أنه ناجم عن قنبلة كبيرة.



في الأسبوع الأخير الفاصل عن نهاية العام 2020، يلوح شبح كارثة مخيفة في الأفق مع تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، حيث سجل عداد الإصابات في الساعات الماضية للمرة الأولى، رقما إقترب من سقف الثلاثة آلاف إصابة، هذا فضلا عن ظهور السلالة المتحولة لكورونا في لبنان، بحسب ما أكد وزير الصحة حمد حسن لل nbn.



أما اليوم فقد سجل التقرير الصادر عن وزارة الصحة أربع عشرة حالة وفاة، وألفين ومئة وستا وثلاثين إصابة.





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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"



لم تترك أجراس العيد لتقرع وحيدة مع ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ففي زمن الأزمات أجراس خطر حقيقي قرعتها الأنظمة الصحية حول العالم، وكذلك في لبنان. فكورونا عيد اللبنانيين بسلالته الجديدة، حيث تم رصد أولى الحالات القادمة من بريطانيا، فيما حالات الإنكار التي تسيطر على الواقع اللبناني، دفعت بوزير الصحة إلى رفع الصوت عاليا، مجددا عبر "المنار" الطلب من اللبنانيين أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر.



ولتكن الفاتيكان هي العنوان، ففي روما قدم البابا فرنسيس قداس منتصف الليل إلى الساعة العاشرة مساء لاحترام الإغلاق المفروض في إيطاليا عند الساعة الثانية عشرة. فكيف الحال في لبنان وهو البلد الذي يلامس فيه عداد كورونا الثلاثة آلاف إصابة يوميا، مع إضافة السلالة الجديدة من الوباء؟، فهل سيلتزم أهله بضوابط الاحتفالات القادمة بعد أيام؟.



لبنانيا لم تكن رسالة قداس الميلاد في بكركي كغيرها عن عظات البطريرك المتأسفة على نكث الوعود الحكومية، مضيفا إليها اليوم: أنه إن كانت أسباب عدم تشكيل الحكومة داخلية فالمصيبة عظيمة، أما إن كانت أسبابها خارجية فالمصيبة أعظم لأنها تفضح الولاء لغير لبنان، بحسب البطريرك الراعي.



وبحسب التصريحات التي تطالع بها الخارجية الأميركية اللبنانيين ليل نهار، فإنها لم تنكر يوما- وبكل وقاحة- شروطها لتشكيل الحكومة اللبنانية، من وزيرها إلى كل سفرائها ومسؤوليها المعنيين بالشأن اللبناني، فمن يكون المعطل للتشكيل؟.



أحجية لا تحتاج إلى الكثير لحلها، لكنهم- أي الأميركيين- خائبون ولم يحققوا مبتغاهم، بحسب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، الذي أكد في حديث ل"إذاعة النور" أن "حزب الله" يريد حكومة اليوم قبل الغد، وجاهز للتدخل من أجل مصلحة البلد حين تبدي الجهات المعنية حاجتها لذلك.



السيد صفي الدين أكد أن العقوبات الأميركية لم تجلب الضعف ل"حزب الله"، وأن الأزمة الاقتصادية الحالية أنتجها اللبنانيون بأنفسهم مع بعض الدفع من الخارج، ولو لم يستجبوا للضغوط الأميركية لما كنا وصلنا إلى هنا.



أما ما وصلت إليه أميركا، فيختصره الخبر القادم من مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي. انفجار قنبلة كبيرة في سيارة، بحسب شرطة المدينة، والأنباء تتوالى.





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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"



من يعطل تشكيل الحكومة؟. التعميم هو الجواب الأسهل. أما الجواب الأصح، فيتطلب التفكير مليا بما يلي:



أولا: ما مصلحة رئيس الجمهورية في تعطيل التشكيل، وقد دخل عهده سنتيه الأخيرتين، وهو الذي عاهد اللبنانيين بأن يسلمهم في نهاية ولايته، وطنا أفضل مما استلم؟.



ثانيا: من الذي ابتدع تفسيرات للمادتين 53 و64 من الدستور، ساعيا إلى تحويل رئيس الجمهورية عمليا إلى مجرد مطلع وموقع على مرسوم التأليف، دونما شراكة فعلية في التشكيل؟. ثم، من الذي اتهم رئيس البلاد، وفريقا أساسيا، بمحاولة كسب الثلث المعطل في الحكومة، بينما المطلب لم يطرح أساسا، وهو ما أكده البطريرك الماروني بعد لقاء رئيس الجمهورية، وعلى رغم تشديد أركان الطائف، ومنهم رئيس حزب الكتائب الراحل جورج سعادة في الصفحة 165 من كتابه "قصتي مع الطائف" على أن ذلك من حق الرئيس؟.



ثالثا: من الذي ينتظر الأسماء من الثنائي الشيعي، ويتلقاها من الزعيم الدرزي، وعندما يحين دور المسيحيين، تصبح المعايير الواحدة جريمة؟.



رابعا: من المصر على قراءة المبادرة الفرنسية بشكل منقوص، وكأنها لا تنص إلا على حكومة اختصاصيين، فيما هي تشكل مشروعا متكاملا، من ضمنه حكومة المهمة المشكلة من اختصاصيين؟. واستطرادا، من الذي يستخدم شعار الإصلاح لضرب الشراكة التي تطلب تكريسها للمرة الأولى منذ الطائف خمسة عشر عاما من النضال السياسي على الاقل، وكأن الإصلاح والشراكة نقيضان، فيما هما بالواقع يتكاملان، ولا يعطل أحدهما الآخر، بل العكس هو الصحيح؟.



رابعا: من الذي عود اللبنانيين على ترقب إشارات الخارج قبل أي خطوة داخلية، منذ عام 2005، حتى لا نعود إلى عهد الوصاية؟.



خامسا: من الذي أعطى وعودا متناقضة داخليا وخارجيا، فوقع في فخ المصالح المتشابكة إقليميا ودوليا، قبل أن يدخل نفق التخبط بحثا عن مخرج وضوء؟.



في عيد ميلاد المخلص، فلنخلص عقولنا من التكاذب، كي نخلص وطننا من الكذب.

ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بخير.





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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"



في الحادي والعشرين من شباط الفائت، سجلت أول إصابة بكورونا في لبنان على رحلة آتية من إيران، منهم من حذر باعتبار أن لبنان غير مجهز صحيا، ومنهم من زايد باعتبار أن التصويب على رحلة آتية من إيران "يربح" في السياسة.



في بلد الـ 6 و6 مكرر، جاءت رحلة آتية من ايطاليا وعليها إصابات، فتنفس أنصار رحلة طهران الصعداء، باعتبار أن الإصابات تأتي من الغرب أيضا، وهذه المرة "ظبطت معن": الحق عالطليان.



هكذا يتعاملون في البلد، حتى مع الجائحات، سياسة بسياسة، من دون التلفت إلى سلامة الناس.



ظهرت سلالة جديدة من كورونا، أشد فتكا، وكان الظهور في بريطانيا، فتعاطت أكبر الدول وأكثرها تقدما، صحيا، على قاعدة: "الباب اللي بيجيك منو سلالة جديدة من كورونا، سدو واستريح"، باستثناء لبنان، حيث بعض المعنيين فيه بملف كورونا هم من "سلالة فوق الطب وتعرف أكثر من الجميع، ولا داعي للهلع"!.



هؤلاء المعنيون سمحوا برحلات آتية من لندن، فكانت الإصابة الأولى بكورونا السلالة الجديدة. "استحقها" وزير الصحة لكنه تنصل منها نافيا صلاحيته في منع الرحلات أو إقفال المطار. إذا لجنة كورونا مطالبة بمكاشفة الرأي العام الخائف أصلا من السلالة الأولى، فكيف بالسلالة الجديدة؟.



تهولون على الناس، تتخذون قرارات الإقفال، تسيرون السيارات مفرد ومجوز، تمنعون الأفراح والليالي الملاح، ومع ذلك استمرت الإصابات في الارتفاع لتلامس الثلاثة آلاف إصابة أمس، وتنخفض اليوم إلى 2136 إصابة وأربع عشرة وفاة.



حين لم يلتزم الناس بالتعليمات وازدحموا على الكورنيش للمشي، كتبنا عن "شعب البلا مخ"، تفاوت التفاعل بين مؤيد لهذه التسمية وبين معترض، اليوم، ماذا نكتب عن "لجنة كورونا" التي لم تجرؤ على وقف الرحلات من لندن، حيث أحد مصادر السلالة الجديدة للفيروس. استمرت الرحلات، فوصلت السلالة الجديدة إلى الربوع اللبنانية. من يتحمل المسؤولية؟، وزير الصحة تنصل، لكن ماذا ينفع إذا تحددت المسؤولية فيما السلالة تتفشى؟.



والفضيحة الأكبر أن لا حجر عمليا للإصابة، بدليل التباين في تحديد موقعها، فمنهم من قال إنها في الجنوب، ومنهم من قال إنها في مدينة طرابلس. النفي جاء من الجنوب ومن طرابلس، فأين المصاب أو المصابة بالسلالة الجديدة؟، ومن خالط أو خالطت؟.



من رحلة إيران إلى رحلة روما إلى رحلة لندن، تتوالى الفضائح، لأن "السلالة البشرية" المؤتمنة على صحة اللبنانيين، مختلفة في ما بينها، ما يتيح لها التنصل من التبعات. إنها سلالة تهوى الاجتماعات وتختلف على القرارات، تسمح بالسهر وتمنع الرقص، لماذا؟، لأن "سلالة" السهر غير "سلالة" الرقص! وانت يا شعب شو بيفهمك؟ هناك من يفهم عنك؟، إنها "سلالة لجنة كورونا".



وللمعلومات، هناك رحلة آتية من لندن غدا، وتصل عند السابعة والدقيقة الخامسة والثلاثين مساء.