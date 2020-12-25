يوم عيد الميلاد... اليكم حالات كورونا في مستشفى الحريري

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول Covid- 19، يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. عدم تسجيل أية حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، وشفاء مريضين، ونقل حالة من العناية المركزة إلى وحدة العزل، بعد تحسن حالتها، مشيرا في الوفت نفسه إلى وجود 35 حالة حرجة داخله.



وفي ما يأتي نص التقرير الذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى:



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 455 فحصا.



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21.



- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 803 حالة شفاء.



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35.



- حالات وفاة: 0.