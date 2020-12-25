تضييق الطريق في محلة الصياد لست ساعات غدا

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:



"اعتبارا من الساعة 5.00 من فجر يوم السبت 26-12-2020، ولمدة 6 ساعات تقريبا، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بإزالة مخلفات إسمنتية ملتصقة بالمعبد (مخلفات "جبالات الإسمنت") على الطريق العام في محلة الصياد، بدءا من مجمع "سيتي سنتر" وصولا إلى مفرق بعبدا، وعند المدخل المؤدي إلى الفياضية صعودا قبل جسر الكلية الحربية.

علما أن هذه الأشغال ستؤدي إلى تضييق الطريق ظرفيا، من دون منع المرور أو تحويل السير.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير تسهيلا لحركة المرور".