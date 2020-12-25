عن الإجراءات.. ماذا كشف وزير الصحة عن المصاب بالكورونا المتحول؟!

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أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، الى أن "حالة المريض المصاب بالسلالة الجديدة لكورونا مستقرة، وهو مواطن لبناني الجنسية ويقطن محجوراً في طرابلس وهو بحالة صحية جيدة، وقد طلبنا من كل الوافدين على متن هذه الطائرة أن يحجروا أنفسهم لمدة 10 أيام حتى وإن كانت حالتهم سلبية".

واعتبر في تصريح لل nbn ردا على سؤال، أنه "ليس من صلاحيات وزارة الصحة إغلاق مطار بيروت الدولي أو إلغاء رحلات إنما هي من صلاحيات الحكومة واللجنة العلمية أوصت بإيقاف الرحلات من وإلى بريطانيا وكان على اللجنة الفنية المتابعة الأخذ بهذه التوصية".

وأعلن عن أن "كل الإجراءات التقنية والفنية لإستيراد لقاح كورونا جارية على قدم وساق حتى وصوله في الموعود المحدد له في منتصف شباط القادم، واللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا تعمل جاهدة لتحضير لوائح الأشخاص الذين سيحصلون على اللقاح في المرحلة الأولى حينما يصل الى لبنان".

وأوضح أن "أرقام الإصابات المرتفعة هي نتاج أسبوعين من بعد الإغلاق، وتوصياتنا ستكون أقسى والإجراءات ستكون صارمة".