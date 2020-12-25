الجيش نعى العقيد الركن ربيع طربيه

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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، العقيد الركن ربيع طربيه, "الذي توفى بتاريخ 24 /12 /2020"
وفي ما يلي نبذة عن حياته:
من مواليد: 5 /1 /1971- بيروت
تطوع في الجيش بتاريخ 4/1/1993، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1996، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عقيد اعتبارا من 1/7/2018
حائز أوسمة عدة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة
تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج
متأهل وله ولدان
ينقل الجثمان بتاريخ 25/12/2020 الساعة 12.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى مدافن الأوقاف الإسلامية - الحرش حيث يصلى عليه الساعة 13.00 ويوارى الثرى
تقبل التعازي على أرقام الهواتف:
والده رفيق: 818082/76
شقيقه الحاج وسام: 692622/03
عمه العميد الركن حسن القرق: 862375/70
عديله المحامي سعد الدين الخطيب: 668246/03
صهره المهندس رامي الصايغ: 165511/76"