الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاستهداف إسرائيلي من أجواء طرابلس

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أفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لاستهداف إسرائيلي على المنطقة الوسطى.

من جانب آخر، قال مصدر عسكري سوري: "في تمام الساعة 12:40 من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا بتوجيه رشقة صواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف حماة الغربي وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها".

وكانت وكالة "سانا" السورية أفادت في 24 نوفمبر الماضي بأن "العدو الإسرائيلي قام بتوجيه ضربة في محيط جبل المانع بريف دمشق وقرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة" دون وقوع خسائر بشرية.