بالفيديو: اطلاق النار في محل حلويات في لبنان بينما الزبائن تعج فيه... ماذا في التفاصيل؟!

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"نشرت صفحة وينيه الدولة عن اقدام شابة برفقة شقيقها وأبيها على إقتحام محلات "شوكو سويت" الكائنة في ساحة الكورة في التل طرابلس واقدم شقيقها على إطلاق ثلاث رصاصات بإتجاه الموظفين قبل ان يكيلوا الضرب على صاحب المحل ورئيس ومديرها السابق بسبب خلافات شخصية قبل أن يغادروا الى جهة مجهولة.



حضرت قوة من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وباشرت تحقيقاتها في الحادث الا أنه لم يلق القبض على أي من المهاجمين. وقد ناشد مالك المتجر الدولة اللبنانية بأجهزتها التدخل الفوري والحاسم وخاصة أن الاعتداء واطلاق النار وقع في ساعة الذروة حين كان المكان يعج بالزبائن."





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