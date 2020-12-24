كورونا لبنان - إرتفاع ضخم في عدد الإصابات والوفيات

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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2708 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، توازياً مع تسجيل 20 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء الإصابة بالمرض.



ولفتت الوزراة، في تقريرها اليومي، إلى أنه تم تسجيل 2676 إصابة مثبتة محلياً، في حين أن هناك 32 حالة وافدة، و12 حالة تعود لمصابين في القطاع الطبي. وأشارت الى أن العدد الإجمالي للإصابات في لبنان بلغ 165933 إصابة، في وقت بلغ عدد ضحايا الوباء الإجمالي في البلاد 1353 حالة.



كما أفادت بأن عدد الإصابات الإجمالية بالقطاع الطبي منذ انتشار "كوفيد 19" في البلاد حتى اليوم ارتفع ليصل إلى 1933 إصابة.