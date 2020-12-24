نشاط ميلادي من تنظيم لجنة المرأة في اوتاوا، كولكو - كندا

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لا يكتسب العيد رونقه و بهجته الا بإشراك الاطفال و بالاحتفال وسطهم بعيد ميلاد فادينا العظيم.

رغبةً منا بزرع الابتسامة على وجوه اطفالنا الاعزاء و قبل اتمام الحجر المفروض على المناطق الكندية، ارتأت لجنة المرأة في اوتاوا، كولكو -كندا بمساندة كافة الاعضاء، ان تعيد احياء عادة قديمة درجت في بلدنا الحبيب، والمُتَمَثِّلَة بزيارة بابا نويل منازل الاطفال، على وقع موسيقى العيد و قرع الاجراس لتوزيع الهدايا عليهم.

لن يستطيع وباء ان يمنعنا من نشر الفرح و السعادة في قلوب اطفالنا و اهاليهم.

لكم منا معايدة قلبية بعيد الميلاد، عل الله ينعم علينا اجمعين بالصحة، الخير ، البركة و الخلاص من هذا الوباء الفتاك.

ميلاد مجيد