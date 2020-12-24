16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هذه البلدة

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أعلنت خلية الأزمة في بلدية ديردلوم زوق المقشرين في بيان، أن "عدد الإصابات المثبتة مخبريا بلغ اليوم 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا". كما أعلنت أن "الحالات المشتبه بها من المخالطين ( درجة أولى) والتي ظهرت عليهم عوارض ولم يخضعوا للفحص المخبري حتى الآن، بلغ عددهم 20" .

واشارت الخلية الى أنه "بعد تزايد أعداد المصابين بشكل دراماتيكي والنتائج خلال 24 ساعة، لذلك إتخذت البلدية القرارات التالية:

1- إلزام جميع المصابين والمخالطين بالحجر التام تحت طائلة المسؤولية.

2 - إلغاء جميع الإحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة.

3- فرض الإغلاق التام في بلدة زوق المقشرين لمدة عشرة أيام ومنع التجول منعا باتا لجميع السكان بدون إستثناء ومنع الخروج والدخول الى البلدة إلا للضرورات الصحية القصوى.

4- سوف تسهر شرطة البلدية على تطبيق القرارات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية".

كما ودعت كل من تظهر عليه العوارض التواصل مع أعضاء الخلية على الأرقام: 03/506010 و 71/082811 و 70/386880".