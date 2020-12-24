تجنبوا هذه الطريق يومي الجمعة والسبت!

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

إلحاقاً لبلاغاتنا السابقة المتعلقة بمشروع ترميم شبكة الصرف الصحي في منطقة الاوزاعي، ستقوم الشركة المتعهدة باستكمال الأشغال في المنطقة المذكورة / المسلك الشرقي (للسير القادم من الجنوب بإتجاه بيروت)، من الساعة 6:00 لغاية الساعة 17:00 من يومي الجمعة والسبت في 25 و 26-12-2020.



ستؤدي هذه الاشغال الى تحويل السير الى الطرقات الفرعية المجاورة، طيلة فترة الأشغال.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.