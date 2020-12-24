هل يُقفل مطار بيروت بعد الأعياد؟

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أكد رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن أنه "لا يمكن الجزم بأن حالات كورونا الثلاث التي سجلت على متن الطائرة القادمة من لندن بأنها من السلالة الجديدة وستتم متابعة كل القادمين من لندن بشكل إستثنائي وعددهم لا يتخطى ال 160 راكبا يوميا".

وفي حديث تلفزيوني قال: "منذ مطلع هذا الشهر وحتى 24 منه سجل معدل الركاب القادمين 5 الاف راكب وهذا رقم جيد ومعظمهم لبنانيي الاغتراب وغالبهم من تركيا والخليج.



ولفت الحسن الى أنه "لا إتجاه لإغلاق مطار بيروت بعد الاعياد فالقادمون من الخارج ينشطون الحركة الاقتصادية والسياحية والاجراءات التي نتخذها كافية".