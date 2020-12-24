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إلغاء إحتفالات عيد الميلاد في هذه المدينة

24
DECEMBER
2020
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أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، بالتنسيق مع قائمقام زغرتا ايمان الرافعي، قرارا قضى بالغاء كل الاحتفالات الدينية الخاصة بقداس عيد الميلاد المجيد في مدينة زغرتا، بدءا من اليوم ولغاية 28 الحالي مع امكانية التمديد.

وجاء في نص القرار:

 

“استنادا الى تعميم وزير الداخلية والبلديات رقم 1612 تاريخ 21/12/2020 المادة الثامنة منه.
وبعد تزايد ملحوظ في عدد الاصابات بفيروس كورونا بشكل يومي وتجنبا لانتشار الفيروس مجتمعيا مما يزيد بالأسوأ وخصوصا فترة الأعياد.
وعطفا على كتاب قائمقام قضاء زغرتا رقم 331/ص تاريخ 24/12/2020 المستند على توصيات الفعاليات الدينية والبلدية وخلية الأزمة في زغرتا.
وبعد التواصل مع النائب البطريركي على رعيد اهدن – زغرتا.
يقرر ما يأتي:


المادة الأولى : تلغى جميع الاحتفالات الدينية الخاصة بقداس عيد الميلاد المجيد في مدينة زغرتا.
المادة الثانية: التشدد باتخاذ كامل الاجراءات الوقائية في احتفالات قداس عيد الميلاد المجيد في باقي البلديات في القضاء.
المادة الثالثة: منع التجمعات في الأماكن العامة على اختلافها كما التشدد بمنع اقامة الاحتفالات في المطاعم والمقاهي ضمن قضاء زغرتا – الزاوية والتقيد بالحد المسموح به في المناسبات الاجتماعية الخاصة.
المادة الرابعة : تكلف الشرطة البلدية والقوى الأمنية وخلية أزمة قضاء زغرتا تنفيذ مضمون هذا القرار.
المادة الخامسة : يعمل بهذا القرار من تاريخه ولغاية 28/12/2020 مع امكانية التمديد في حال استمر عدد الاصابات بالتزايد”.

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