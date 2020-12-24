خلال 24 ساعة.. 55 حالة ايجابية بفيروس كورونا في هذا القضاء

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اعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، "تسجيل 55 حالة ايجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:

علما: 4

ارده: 10

كفرحاتا: 1

مجدليا: 5

مزياره: 2

رشعين: 8

زغرتا: 15

كفردلاقوس: 3

كفرفو: 1

بسبعل: 2

ايعال: 1

كفرحورا: 1

كرمسده: 2

وشددت الخلية على "المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية".

وجددت تأكيدها "تطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا لناحية وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".