الرئيس عون هنأ اللبنانيين بعيد الميلاد والسنة الجديدة: ويبقى الميلاد بشارة الرجاء الذي لا ينقطع مهما اشتدت الصعاب

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عايد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين بحلول عيد الميلاد المجيد والسنة الجديدة على رغم الصعبة التي تمر الظروف بها البلاد. وكتب الرئيس عون على حسابه الخاص في "تويتر" التغريدة الآتية:..." ويبقى الميلاد بشارة الرجاء الذي لا ينقطع مهما اشتدت الصعاب، ويبقى العام الجديد بداية نأملها ان تكون واعدة. ميلاد مجيد وعام سعيد".

تهنئة البطريرك الراعي

على صعيد آخر، أجرى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي هنأه فيه بحلول عيد الميلاد والسنة الجديدة، وابلغه اعتذاره عن عدم المشاركة في القداس الاحتفالي في بكركي غداً بسبب الظروف الصحية الراهنة وتداعيات جائحة "كورونا" وتمنى الرئيس عون للبطريرك ان يعيد الله العيد على لبنان واللبنانيين في ظروف افضل.

رئيس جمعية المصارف

وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، ومستشاره الاستاذ انطوان حبيب، وأجرى معهما جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد، والواقع المصرفي خصوصاً. وأعرب الدكتور صفير عن امله في ان تحمل السنة الجديدة اياماً أفضل للبنانيين في ظل الازمات الراهنة.

برقيات وبطاقات تهنئة

الى ذلك، تلقى الرئيس عون لمناسبة حلول عيد الميلاد والعام الجديد، برقيات تهنئة من عدد من رؤساء وقادة الدول، ابرزها من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي الذي جاء في برقيته: "يسرني بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد 2021 ان ابعث الى فخامتكم بأصدق التهاني القلبية واطيب التمنيات الاخوية. وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي اعرب لكم عن تطلعنا بكل عزم وامل وتفاؤل الى ان يكون العام الجديد بداية خير لمستقبل افضل، تتحقق فيه طموحاتنا وآمالنا، وتتضافر جهودنا جميعاً خلاله لمواجهة التحديات المشتركة، حتى تنعم شعوبنا بعالم يسوده الاستقرار والازدهار، كما اتمنى ان تشهد علاقاتنا الثنائية تطوراً في جميع المجالات خلال هذا العام والاعوام القادمة، لما فيه صالح شعبينا وبلدينا الشقيقين.

فخامة الرئيس واخي العزيز، وإنني إذ اجدد لكم التهاني الصادقة بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، لأدعو الله العلي القدير ان يمتعكم بدوام الصحة والسعادة والتوفيق، وأن ينعم على شعبكم الشقيق وعلى جميع شعوب امتنا العربية بالمزيد من التنمية والتقدم والرخاء".

كما تلقى رئيس الجمهورية برقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس جاء فيها:" يسرنا ان نتقدم لفخامتكم ولشعب لبنان الشقيق بأسمى عبارات التهاني القلبية، بمناسبة الاحتفال بحلول اعياد الميلاد المجيدة والعام الميلادي الجديد 2021، متمنين للبنان ولشعبه وشعوب العالم كافة السلام والازدهار".

وبالمناسبة، تمنى رئيس جمهورية بولندا في برقيته للرئيس عون وللشعب اللبناني أطيب التمنيات على امل ان يحمل العام الجديد الازدهار والتطور في العلاقات الثنائية بين البلدين والرخاء للعالم اجمع.

وتلقى الرئيس عون عدداً من بطاقات التهنئة ابرزها من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، رئيس ارمينيا ارمين سركيسيان، الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.