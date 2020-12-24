الطائرة الجزائرية تحط في لبنان‎

A + A -

بفضـل الله عزّ وجــلّ ورعايته، حطّت طائرة الخطوط الجويـة الجزائريــة وعلى متنهـــا أبناء جاليتنــا الأعــزّاء، بأمــن وسلام على أرض مطار رفيــق الحريري الدولـي - بيروت اليوم الأربعــاء 23 كانون الأول/ ديسمبـر 2020 قادمـة من الجزائر الحبيبة.

وعلى إثر ذلك، يتقدّم سعادة سفير الجمهوريـة اللّبنانيــة لدى الجزائر الدكتور/ محمــد حســن أصالـة عن نفســه ونيابـة عن الجاليـة اللبنانيـة المقيمـة ببلدها الثاني الجزائر بتقديره الكبير وإمتنانه العظيم لكافـة السلطــات الجزائريــة التي واكبت الحدث، ويُشيـد بالمجهودات الخاصة التي بذلتهــا أسـرة الخطوط الجويــة الجزائريـة، مشكورة، وعلى رأسهـا الرئيس المديــر العـام الأستاذ بخـوش عـــلاش، من أجل إتمـام تسييــر هذه الرحلــة، وإن دلّ ذلك على شيئ فإنّما يدُل على عُمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين، وخاصة أنّ هذه الرحلة جاءت عشيــة عيــدي الميــلاد ورأس السنـــة.

وبهذه المناسبــة السعيــدة، يسرّ سعادة السفير أن يتقدم بإسمــه ونيابـة كل أعضاء سفـارة لبنـان بالجزائر بأخلص التهاني وأطيب الأمانــي لكافـة أبنــاء الجاليـة اللبنانيــة المُقيمـة بالجزائر ولجميع الأشقـاء الجزائرييــن ولكل أبناء لبنــان أينما وُجِدوا، متمنيــاً للجميـع دوام الصحــة والعافيــة وأن تكون هذه الأيــام المباركـــة أيـّـام خير وســلام وإطمئنان وأمــان وأن يَعـُــمّ الحب والسلام كافـة أرجــاء المعمــورة.