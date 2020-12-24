تيار المستقبل: «هوّة عميقة» ما زالت تمنع ولادة الحكومة

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الجمهورية: عكست مصادر قيادية في تيار «المستقبل» جواً تشاؤمياً، وتحدثت عن وجود ما سمّتها «هوّة عميقة» ما زالت تمنع ولادة الحكومة. وبحسب المصادر، فإنّ الرئيس المكلّف يقارب ملف التأليف من البداية بإيجابية كاملة، الّا أنّ الاجواء المقابلة ما زالت تتسم بالسلبية، وهو الامر الذي يحول دون التفاهم مع رئيس الجمهورية حتى الآن، ما قد يتطلب مزيداً من الاتصالات.

وتشير المصادر، رداً على سؤال، الى «انّ الرئيس المكلّف ثابت على الطروحات التي قدّمها، ويعتبرها بمثابة الركائز الصلبة لحكومة يريدها بحجم المرحلة، وقادرة على تطبيق مهمتها، في وضع المندرجات الإصلاحية والإنقاذية للمبادرة الفرنسية قيد التنفيذ السريع، على خطٍ موازٍ مع خطوات سريعة لإعادة اعمار بيروت، ولن يقبل بالتالي اي شروط من شأنها ان تجعل الحكومة مقيّدة او عاجزة عن القيام بمهمتها».