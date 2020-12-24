عناوين الصحف ليوم الخميس 24 كانون الأول 2020

A + A -

الأخبار: التطبيع يتمدّد «إسلامياً»: إندونيسيا تسقط

الرئيس المكلّف مستمرّ بالمناورة: لا حكومة قبل رحيل ترامب؟ حقيبتان من الحريري للقوات







الديار: ترحيل ولادة الحكومة للعام المقبل وعملية التأليف تعود الى الصفر

بيت الوسط : «وطاويط» القصر تحرّكت ليلاً لتعكير الاجواء وإعداد التعقيدات

بعبدا لـ «الديار»: لن نردّ... وليس مقبولاً ان يكون هناك حكومة «وان مان شو»

اللواء: إجهاض مبادرة بكركي.. والحريري يوشك على «بق البحصة»

التدقيق يتقدّم على الحكومة عند عون.. وسلامة في عين التينة.. وعداد كورونا يرتفع

نداء الوطن: كباش "الحصص" مستمر إلى الـ2021

"عيدية" التأليف: "وطاويط" و"غرف سوداء"!



البناء: خيبة الإحباط من التفاؤل المفرط أسوأ عيديّة سوداء في الملف الحكوميّ يتلقاها اللبنانيّون

هل جاء اتصال خارجيّ نسف التفاؤل وفرمل الاندفاعة نحو تأليف الحكومة؟ / الدولار والمضاربون وحدَهم قطفوا نتائج التفاؤل والإحباط... فأين القطبة المخفيّة؟



النهار: فشل الجولة الميلادية والحكومة الموعودة الى 2021





الجمهورية: تضييع الوقت .. يضيّع الفرصة



the daily star: 'Clear complications' thwart Christmas surprise

l'orient le jour: L’Intérieur et la Justice au cœur de la bataille entre Aoun et ses adversaires