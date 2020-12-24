عناوين الصحف ليوم الخميس 24 كانون الأول 2020

الأخبار: التطبيع يتمدّد «إسلامياً»: إندونيسيا تسقط
الرئيس المكلّف مستمرّ بالمناورة: لا حكومة قبل رحيل ترامب؟ حقيبتان من الحريري للقوات
الديار: ترحيل ولادة الحكومة للعام المقبل وعملية التأليف تعود الى الصفر
بيت الوسط : «وطاويط» القصر تحرّكت ليلاً لتعكير الاجواء وإعداد التعقيدات
بعبدا لـ «الديار»: لن نردّ... وليس مقبولاً ان يكون هناك حكومة «وان مان شو»
اللواء: إجهاض مبادرة بكركي.. والحريري يوشك على «بق البحصة»
التدقيق يتقدّم على الحكومة عند عون.. وسلامة في عين التينة.. وعداد كورونا يرتفع
نداء الوطن: كباش "الحصص" مستمر إلى الـ2021
"عيدية" التأليف: "وطاويط" و"غرف سوداء"!
البناء: خيبة الإحباط من التفاؤل المفرط أسوأ عيديّة سوداء في الملف الحكوميّ يتلقاها اللبنانيّون
هل جاء اتصال خارجيّ نسف التفاؤل وفرمل الاندفاعة نحو تأليف الحكومة؟ / الدولار والمضاربون وحدَهم قطفوا نتائج التفاؤل والإحباط... فأين القطبة المخفيّة؟
النهار: فشل الجولة الميلادية والحكومة الموعودة الى 2021
الجمهورية: تضييع الوقت .. يضيّع الفرصة
the daily star: 'Clear complications' thwart Christmas surprise
l'orient le jour: L’Intérieur et la Justice au cœur de la bataille entre Aoun et ses adversaires