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عناوين الصحف ليوم الخميس 24 كانون الأول 2020

24
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الأخبار: التطبيع يتمدّد «إسلامياً»: إندونيسيا تسقط

الرئيس المكلّف مستمرّ بالمناورة: لا حكومة قبل رحيل ترامب؟ حقيبتان من الحريري للقوات

 

 

 


الديار: ترحيل ولادة الحكومة للعام المقبل وعملية التأليف تعود الى الصفر
بيت الوسط : «وطاويط» القصر تحرّكت ليلاً لتعكير الاجواء وإعداد التعقيدات
بعبدا لـ «الديار»: لن نردّ... وليس مقبولاً ان يكون هناك حكومة «وان مان شو»

 

 

 

 

اللواء: إجهاض مبادرة بكركي.. والحريري يوشك على «بق البحصة»
التدقيق يتقدّم على الحكومة عند عون.. وسلامة في عين التينة.. وعداد كورونا يرتفع

 

 

 

 

نداء الوطن: كباش "الحصص" مستمر إلى الـ2021
"عيدية" التأليف: "وطاويط" و"غرف سوداء"!

 

 

 


البناء: خيبة الإحباط من التفاؤل المفرط أسوأ عيديّة سوداء في الملف الحكوميّ يتلقاها اللبنانيّون
هل جاء اتصال خارجيّ نسف التفاؤل وفرمل الاندفاعة نحو تأليف الحكومة؟ / الدولار والمضاربون وحدَهم قطفوا نتائج التفاؤل والإحباط... فأين القطبة المخفيّة؟

 

 

 


النهار: فشل الجولة الميلادية والحكومة الموعودة الى 2021

 

 

 



الجمهورية: تضييع الوقت .. يضيّع الفرصة

 

 

 

 


the daily star: 'Clear complications' thwart Christmas surprise

 

 

 

 

l'orient le jour: L’Intérieur et la Justice au cœur de la bataille entre Aoun et ses adversaires

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