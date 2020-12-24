أسرار الصحف ليوم الخميس 24 كانون الأول 2020

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اللواء: أسرار

همس

يجزم مصدر وزاري على خط مشاورات التأليف المتحركة أن القطبة المعيقة، لتاريخه عقدة إقليمية دولية معروفة..



غمز

لوحظ انقطاع الاتصالات بين مرجعين، منذ نحو أسبوعين، غداة قرار ملتبس..



لغز

يواجه قاضٍ كبير إحراجاً فعلياً، على خلفية نقطة نظامية، يدرسها، وإن كانت تختلف عن سوابق متشابهة..



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال سفير أوروبي يتابع المسار الحكومي إن المعنيين بالتشكيل كلما اقتربوا من اللحظة الحاسمة للقرار يتراجعون لأن التسوية الحكوميّة ستثير بوجه أحد طرفيها عاصفة احتجاجات في بيئته الطائفية والسياسية وفي وجه الطرف الآخر عاصفة في بيئته الطائفية والسياسية بالإضافة الى علاقاته الخارجية.

كواليس

شكّل قرار إقفال الأجواء التونسيّة والجزائريّة بوجه الطائرة الإسرائيليّة التي حملت الوفود الأميركيّة والإسرائيليّة الى المغرب ضمن السياق التطبيعي سبباً لتوتر في العلاقات الأميركيّة التونسيّة والأميركيّة الجزائريّة.

نداء الوطن: خفايا

يردّد مسؤول في مجالسه أنّ نحو 11 مليار دولار دخلت الى لبنان منذ تشرين الأول ولغاية اليوم.

يؤكد نواب معنيون في لجنة الاشغال العامة أنها مصرّة على متابعة ملف الفيول من خلال جلسة ستعقد لهذه الغاية قبل نهاية العام.

قال رئيس كتلة نيابية إن حزبه أنهى الترتيبات اللوجستية لخوض الانتخابات النيابية المقبلة آخذاً بالاعتبار أي قانون انتخابي يمكن اعتماده.