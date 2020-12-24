الديار: عملية التأليف تعود الى الصفر

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الديار: الآمال التي كانت معقودة على لقاء الرئيسين عون والحريري امس بولادة الحكومة الجديدة قبل الميلاد او رأس السنة تلاشت وتبخرت بسبب الخلافات والتعقيدات التي لا تزال تتحكم بعملية التأليف والتي تتمحور حول توزيع عدد من الحقائب واختيار اسماء وزرائها.

وبشكل اوضح، فان ما جرى في لقاء بعبدا امس بدد التفاؤل الذي ظهر في اللقاء الذي سبقه واعاد الامور الى الوراء، رغم تجاوز عقدة الثلث المعطل التي كانت تعتبر عقدة اساسية في وجه الاتفاق والحل.

لكن الاجواء التي سادت بعد لقاء الامس على وقع تصعيد واتهامات متبادلة يؤشر بوضوع الى عودة الامور الى نقطة الصفر مع استمرار لعبة عض الاصابع.