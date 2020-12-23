مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي ما بثته "الجديد": لا دور للنائب باسيل في تشكيل الحكومة

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نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما ذكرته محطة "الجديد" في نشرتها مساء اليوم عن دور مزعوم لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في "تعطيل" تشكيل الحكومة العتيدة.

وأوضح المكتب انه سبق ان اكدت رئاسة الجمهورية مراراً ان لا طرف ثالثا في عملية البحث في تشكيل الحكومة التي تتم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، كما ان النائب باسيل اكد بدوره عدم مشاركته في البحث في تشكيل الحكومة، الا ان محطة "الجديد" مصرة على اقحام اسم النائب باسيل في المسألة الحكومية في محاولة واضحة ومتكررة لبث أكاذيب هدفها الإساءة الى المسار الدستوري لتشكيل الحكومة فضلاً عن استهدافات أخرى لم تعد خافية على احد.

واكد مكتب الاعلام ان ما نشر مساء اليوم في مقدمة "الجديد" من اخبار مختلقة يندرج في اطار سياسة التضليل التي تعتمدها هذه المحطة والتي لم تعد تنطلي على أحد.