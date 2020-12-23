53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هذه المنطقة...

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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، انه "بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تم اليوم تسجيل 53 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا لمقيمين مخالطين، بينهم 4 حالات من التابعية الفلسطينية و 2 من التابعية الإثيوبية وإصابة واحدة وافدة، توزعوا على الشكل التالي:



صور: 8

طورا: 4

البرج الشمالي: 3

الرشيدية: 3

الحوش: 3

العباسية: 2

قانا: 2

الرمادية: 2

البص: 2

يارين: 2

عيتيت: 2

المساكن: 2

طيردبا: 2

الحنية: 2

صديقين: 2

معركة: 1

زبقين: 1

عيتيت: 1

معروب: 1

ديرقانون راس العين: 1

ديرقانون النهر: 1

المجادل: 1

بدياس: 1

شحور: 1

الشهابية: 1

الحلوسية: 1

برج رحال: 1



وعليه فإن عدد المصابين بالقضاء إرتفع إلى 4438 مصابا توزعوا وفق التالي :

4194 حالة محلية من بينهم 651 حالات من التابعية الفلسطينية و75 من التابعية السورية.

245 حالة وافدة.

3260 حالة شفاء.

56 حالة وفاة.

1120 الحالات النشطة.



واشارت الوحدة الى انها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".



وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت الوحدة "جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة او ضرر محتمل" .