كورونا - إليكم عدد الحالات الإيجابية الوافدة إلى بيروت

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افادت وزارة الصحة العامة، انه "باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 19 و20 و21 كانون الأول الجاري، أظهرت النتائج وجود تسع وخمسين (59) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 19/12/2020 كالتالي:

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة كانو: شركة MEA رقم 568 (ست عشرة حالة إيجابية)

وجاءت نتائج 20/12/2020 كالتالي:

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 21/12/2020 كالتالي:

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (ست حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة أكرا: شركة MEA رقم 576 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)".