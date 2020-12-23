في هذه المنطقة .. 69 اصابة جديدة بالكورونا

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أفاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و68 حالة شفاء.

وتوزعت الاصابات الجديدة على البلدات التالية:

ديردلوم 11، القبيات 10، فنيدق 4، تلعباس الغربي 3، التليل 2، رحبة 2، عكار العتيقة 2، تلحياة 2، ببنين 2، حلبا 2، القرقف 2، مشتى حمود 2، وإصابة واحدة في بلدات: البيرة، حاكور، اكروم، حيذوق، الكويخات، برقايل، مجدلا، جديدة الجومة، عيدمون،القرنة، بزبينا، عين يعقوب، وادي الريحان، بيت ايوب، وادي خالد، كرم عصفور، المقيبلة، المحمرة، منيارة، عيات، الحميرة، المونسة، قنية، ذوق الحصنية، بزال.

وتبعا لهذه المستجدات اشار التقرير الى أن اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ بدء الازمة وحتى اليوم بلغ: 4037 مصابا.

الحالات الايجابية قيد المعالجة الان: 743 حالة .

حالات الحجر المنزلي :886 حالة قيد المراقبة والمتابعة .

اما اجمالي حالات الشفاء المسجلة حتى الان فبلغت: 3225 حالة.

كما استقر عدد الوفيات على69 حالة منذ بدء الجائحة.