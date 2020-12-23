living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

معجب بإعلامية لبنانية ... هددها بتفجير مكتبها والاعتداء عليها جسديّاً!

23
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

بناءً لشكوى وردت لشعبة العلاقات العامّة في قوى الأمن الدّاخلي حول حضور أحد الأشخاص إلى منزل الصِحَافيّة غَدي فرنسيس، وتعرّضها للملاحقة والتّهديد بتفجير مكتبها والاعتداء عليها جسديًّا.


من خلال الاستقصاءات، تمكّن عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من تحديد هوية المشتبه به، وتبيّن أنه من مواليد عام 1985 لبناني الجنسية.


بتاريخ 18/12/2020، جرى التّحقيق معه من قبل عناصر المكتب، حيث اعترف بما نُسِبَ إليه وبأنّه مُعجب بالصِحَافيّة المذكورة، وأنّه حاول التقرّب منها عبر التردّد إلى منزلها مرّاتٍ عدّة، دون أن يقصد بالفعل تنفيذ تهديداته. وقد صَرّحَ بانّه لجأ إلى انتحال صفة عامل ديليفيري في المرّة الثانية، ليتمكّن من التّواصل معها بشكلٍ مباشر.


بناءً على إشارة القضاء المختصّ، تم توقيف المشتبه به خلال ذلك اليوم، وتعهّد بعدم التعرّض للمدّعية مجدّدًا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout