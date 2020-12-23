بين الرئيس عون والحريري .. هذا ما حصل

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أشارت مصادر مطلعة على لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري للـ"OTV" إلى أنه حصل التداول بين الرئيسين على ضوء النقاط التي طرحت بالأمس خصوصا أن تكون الحكومة منتجة وفاعلة، ولم يحصل اتفاق نهائي حول موضوع التشكيل واتفقا على الاستمرار بالتشاور خلال اجتماعات لاحقة في الأيام المقبلة ولا تزال هناك نقاط عالقة ويجب على الحكومة أن تشكل وفق التكافؤ لتتمكن من القيام بمهامها.



وأكدت المصادر أن الكلام الصادر عن بعض الصحف غير دقيق وواحدة من النقاط العالقة "الداخلية" و"العدل".