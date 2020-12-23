الحريري زار الرئيس عون .. ماذا قال عن الحكومة؟!

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تمنّى رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري "أن يكون هناك حكومة ولكن لا يزال هناك تعقيدات واضحة والأكيد أن هناك وضوح في المشاكل السياسية الموجودة".

وقال الحريري للبنانيين، بعد زيارته قصر بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "ما حدا يخبركن أنو ما فينا نوقف الإنهيار" ولكن نحن نحتاج الى حكومة من إختصاصيين كي نوقف هذا الانهيار ولن أتوقف إلا عند تشكيل الحكومة ويجب إعادة بناء الثقة ولم يعد هناك وقت فالبلد ينهار بشكل سريع. الإسراع في تشكيل حكومة هو الأساس ونحتاج إلى أشخاص نستفيد منهم لمصلحة البلد و"يمكن عم نتأخّر" في التشكيل وهذا الأمر يشكل ضغطاً على البلد ولكن الرئيس عون وأنا حريصان على تشكيل الحكومة".

وختم: "يجب على المسؤولين التفكير بالناس والمواطنين المحتاجين والمتضررين من إنفجار المرفأ. وعظمة لبنان باللبنانيين ونحن قادرون على وقف الإنهيار ولكن يجب أن نتواضع وأن نفكر في مصلحة البلد ويجب أن يكون هناك حكومة بعد رأس السنة".