اللواء عباس إبراهيم عنوان من ذهب لمرحلة جديدة مقبلة (جورج عبيد)

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تجليات اللواء عباس إبراهيم محاكاة للواقع وارتقاب للآتي من الأزمنة. جملة كهذه تختصر المهمات الصعبة والعصيّة بمكنوناتها وعقدها، الملقاة على رجل اقتحم غير مرّة المستحيلات فأذاب الجمود فيها وفجر الينابيع من الصخور حتى ترتوي الأرض الظامئة ولا يكون في دنيانا عطش أو عطاش، ويرتكز على الحقّ والعدل حتى لا يستبدّ بنا الظلاّم والمظلمون إلى ما لا نهاية.



إستثنائيّة الرجل هي فيه ومنه. من واكبه وعرفه وذاق مزاياه، أدرك مجموعة القيم التي يختزنها في عقله، والمحتشدة في قلبه، وهي تعرّف عنه أنّى توجّهت ركائبه في كلّ مكان وصقع، وفهم من رافقه، في الواقع والمطلق، أن ليس من فصل بين القائل والمقول وبين القول والقعل. نحن أمام رجل يتحرّك ككتلة متراصة غير قابلة للاختراق، وينصبّ حراكه ضمن تجارب قبل الغوص فيها والإبحار في بحورها وتحدي أمواجها ومواجهة أنوائها. وقد عبّرت بمعظمها عن متانة وعزّة، وكشفت عن صلابة وقدرة، من دون أن تبتلعه الوحول المتحرّكة. إذ من سار في النور، وعانق الصخور، وحلّق كالنسور، سطع مجيدًا في لحظات الشدّة والبؤس وزرع الرجاء في من يترقبه في أزمنة القحط والجفاف، وفي محطّات الظلم والأيام العجاف.

في هذه الأزمنة الصعبة للغاية، والمعقدّة بتفاصيلها، صاغ اللواء إبراهيم رؤيته بمداد العقل وجسّدها بالعمل والفعل، وجنّدها بمساحات حواريّة تبدع الحلول ولا توصد الأبواب بوجهها.



هذه الرؤية اكتنزها وحملها معه إلى الولايات الأميركيّة المتحدة، محاورًا الأساطين في إدارتها على الرغم من العقوبات المفروضة على لبنان. كان العنوان تأمين النفط إلى لبنان بعيدًا عن أي تعثّر أو تعذّر. في يقينه، لا يمكن للبنان أن يبقى رازحًا ومشلولاً، يتفرّج على المأساة تصيب منه مقتلاً. لم يتقوقع في زوايا الشرق متحجّرًا في صنمية القوميّة أو وثنية الهويّة، ولم يقبل نحو الغرب مهرولاً، خائفًا وطائعًا، خلوًّا من محاكاة للجذور وسطوع من أصول.



قبل الانطلاق في تلك المرحلة، التقى رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، فرادة اللقاءات بينهما، أنهما ينتميان إلى جوهر واحد ورؤية واحدة يتمتهما العقل. عند الرئيس عباس إبراهيم مودود القلب وممدود من العقل، يحتلّ مساحة كبرى من محبته، والمحبّة الصادقة رحم لثقة لا غبار عليها، وغير قابلة لأيّ اهتزاز أو ارتجاج.



نسّق اللواء مع الرئيس بمنطق الخروقات الإيجابيّة في الجدر السميكة المصطنعة حولنا. حمله إلى الولايات الأميركيّة المتحدة محاوِرًا بشفافية وهدوء، مطالبًا بحقّ لبنان العادل في النفط ومشتقّاته بعيدًا عن سطوة العقوبات ومنها قانون قيصر. اتفق مع الأميركيين اعتماد النفط العراقيّ على أن يبحث في إمكانيّة احتضان الكويت أو قطر أو الإمارات كمحطّات للتكرير قبل وصوله خامًا إلى لبنان.



الأطروحة بحدّ ذاتها فريدة في نوعيّة المحتوى السياسيّ والاقتصاديّ. لم يغفل اللواء إبراهيم صرامة العقل الآخر وقساوته في حربه علينا وقراءته لأحوالنا، ومع ذلك اتجه بالهدوء المرتسم على وجهه وخاطب العقل الآخر باتّزان، فهوت الصرامة والقسوة أمام سطوة اللطف المتزن والمحتوي لحقّ عادل، فحبك لحظة جديدة للبنان بإمكانها أن تبيح الرجاء في إمكانية تذويب الجمود وتحريك الركود.



بعد أميركا وشفائه بحمد لله من الكورونا، أخذ قراره بالتعاون والتنسيق مع فخامة الرئيس، واتجه موفدًا من الرئيس إلى العراق، فمهّد لزيارة وزير الطاقة ريمون غجر، ليتمّ الفتح المبين. قيمة الفتح، قفزه فوق قانون قيصر، متجاوزًا العقبة الأميركيّة المتشدّدة بعقوباتها، وتشريعه الاتجاه نحو الشرق، وتسويغه لمنطلقات الاتجاه بالتآلف مع مصلحة لبنان ودوره ووظيفته السياسيّة والاقتصاديّة. أحد كبار الأصدقاء قال بفهم، بأنه لولا التلاقي بين عقلين جبلين، وقد قصد عقل فخامة الرئيس وعقل المدير العالم للأمن العام، لما حدث هذا الاختراق، ولما سال أيضًا النفط العراقيّ باتجاهنا ونحن موعودون بسيلان النفط الكويتيّ أيضًا.



بعد نجاح عباس إبراهيم المظفّر اتجه ريمون غجر إلى العراق وتم الاتفاق على استيراد النفط العراقيّ. اتجه اللواء بعد ذلك إلى قطر والكويت والإمارات، وسيدرس لبنان معه إمكانية اختيار واحدة من الدول محطّة لتنفيذ التكرير.



ليست هذه العجالة للإشادة بما أنجزه اللواء إبراهيم بقدر ما هي شهادة في الحقّ ولأجل الحقّ، في لحظة هي الأشد قساوة على لبنان مع غياب المبادرات الخلاّقة، ويشتدّ أيضًا ظلم ذوي القربى على سعادته ليبدو أشد مضاضة من أي حسام يرفع بوجهه هنا وثمّة.



لقد حاولوا اللعب على إمكانية إشهار حسام العقوبات بوجهه، فوقف مقهقهًا غير مبال، ليتبيّن في المحصّلة بأنّ مصدر الإشهار داخليّ ببعض تفاصيله أكثر مما هو داخليّ. ذلك أنّ ثمّة من يريد لعباس إبراهيم، وبصمت الثعالب المستكينة في أوجارها ولسعة العقارب الهاربة إلى أوجارها، أن يتعثّر ويسقط من أجل تجويف دوره ومسعاه، وتحطيم طموحه ومعناه.



لن يكون لهؤلاء الإمكانية المطلقة للنيل من رجل يجلس على عرش محبة اللبنانيين له. حسبه أن يقول مع أمير المؤمنين الإمام العظيم عليّ بن أبي طالب: "من نعم الله عليّك حاجة الناس إليك". ففي الخارج معظم من تعاطى ويتعاطى معهم يحترمونه ويقدرون أدواره ومعجبون بنجاحاته، ويفوضونه بقضاياهم حيث يتعذّر عليهم الغوص بها. أنت أمام رجل رأسه بين كتفيه، لم يزعزعه جنون العظمة، ولم يغرّه المجد الباطل. هذا رجل مليء بالعقل، مشبع بالثقافة العالية، متواضع القلب، محب حتى النهاية، فمن قرّر أو سوّلت نفسه التحريض عليه لأهداف سياسيّة أو غايات انتخابيّة فهو لم يفهم معنى التغيّرات التي بدأت تعصف في الداخل وتتطلّب نمطًا جديدًا في السلوكيات السياسيّة مع شخصيّات ناصعة يخطّونها بأحرف من نور ويخوضونها بقلب من بهاء.



اللواء عبّاس إبراهيم على رأس تلك الشخصيات الناصعة، وهو عنوان ثابت وراسخ لمرحلة مقبلة سنخوضها معه ومع جبل بعبدا بقلب كبير وعقل ثاقب ليكون لنا في لبنان وجه جديد مكلّل بالفجر.