59 حالة ايجابية خلال 24 ساعة في هذا القضاء

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أعلنت خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، "تسجيل 59 حالة ايجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي:

زغرتا: 18

ارده: 6

رشعين: 4

مجدليا: 7

كفردلاقوس: 5

كفرحاتا: 8

كفرزينا: 2

مزياره: 1

مرياطه: 1

عشاش: 1

بسبعل: 1

عرجس: 1

الجديدة: 1

كرمسده: 1

مزرعة التفاح: 1

مزرعة النهر: 1



ومع اقتراب حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، تمنت الخلية لجميع المواطنين، اعيادا مباركة، وعاما مليئا بالصحة وراحة البال، وذكرت ب"ضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقائية، وعدم التراخي في هذا الموضوع والمحافظة على المسافة الامنه، ووضع الكمامة، خصوصا اثناء التسوق، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم".



كذلك شددت على المؤسسات واصحاب المحال التجارية "ضرورة التقيد بالارشادات الصحية التي عممتها وزارة الداخلية، تفاديا لانتقال الفيروس من شخص الى اخر، اضافة الى منع اي شكل من اشكال التجمعات تحت طائلة المسؤولية، والملاحقة القانونية".