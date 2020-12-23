living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الثلوج على ارتفاع 1500 متر غدا

23
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، ويتشكل الضباب على المرتفعات، كما تهطل أمطار متفرقة أحيانا مع ثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق. تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر، ويستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء ويتحول الى قليل الغيوم.

وجاء في النشرة الاتي:
- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود، يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا، ويستمر حتى بعد ظهر يوم غد الخميس، حيث يستقر الطقس تدريجيا.

- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 إلى 21 درجة مئوية في الظل.


- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خصوصا في المناطق الشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق وتلامس ليلا 1600متر.
الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل ويتشكل الضباب على المرتفعات، كما تهطل أمطار متفرقة أحيانا مع ثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء ويتحول الى قليل الغيوم.
الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة. نحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو على 1700 متر خلال الليل و في ساعات الصباح الاولى.
السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

- الحرارة على الساحل من 8 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 11 درجة، في الداخل من 5 الى 13 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية غربية ليلا، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

- حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,39

- ساعة غروب الشمس: 16,34

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout