الرئيس بري وقّع القوانين

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وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي أقرها المجلس في جلسة 21/12 2020 لإحالتها الى رئاسة مجلس الوزراء.

تجدر الإشارة الى أن المجلس النيابي في جلسته الاخيرة أقر 14 قانون:

1- تعديل اسم بلدة “عرمتي” ليصبح “عرمتى” قضاء جزين.

2- احداث محمية جبل حرمون الطبيعية .

3- الاجازة بإبرام اتفاقية تأسيس شراكه بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة العظمى وايرلندا الشمالية.

4- إنشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري .

5- تعديل القانون 293 على 2014 حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري .

6- تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه .

7- تمديد العمل بالقانون رقم 107 تاريخ 30 -11- 2018 التمديد لكهرباء زحلة .

8- تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعثر في سداد القروض .

9- إعفاء السيارات التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة العدوان الصهيوني على لبنان في تموز عام 2006 .

10- حماية اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتقديمات المضمونين .

11- تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لاعتماد الادوية الجنيسيه .

12- إعفاء المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدة للايجار من رسم السير السنوي للعام 2020 و2021 .

13- تصحيح اسم قرية (زعربتغرين) باسم قرية (زغرتغرين) في محافظه الشمال قضاء المنية الضنية .

14- تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 – 9- 1956 لمدة سنه واحدة