الرئيس بري وقّع القوانين

وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي أقرها المجلس في جلسة 21/12 2020 لإحالتها الى رئاسة مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة الى أن المجلس النيابي في جلسته الاخيرة أقر 14 قانون:
1- تعديل اسم بلدة “عرمتي” ليصبح “عرمتى” قضاء جزين.
2- احداث محمية جبل حرمون الطبيعية .
3- الاجازة بإبرام اتفاقية تأسيس شراكه بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة العظمى وايرلندا الشمالية.
4- إنشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري .
5- تعديل القانون 293 على 2014 حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري .
6- تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه .
7- تمديد العمل بالقانون رقم 107 تاريخ 30 -11- 2018 التمديد لكهرباء زحلة .
8- تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعثر في سداد القروض .
9- إعفاء السيارات التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة العدوان الصهيوني على لبنان في تموز عام 2006 .
10- حماية اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتقديمات المضمونين .
11- تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لاعتماد الادوية الجنيسيه .
12- إعفاء المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدة للايجار من رسم السير السنوي للعام 2020 و2021 .
13- تصحيح اسم قرية (زعربتغرين) باسم قرية (زغرتغرين) في محافظه الشمال قضاء المنية الضنية .
14- تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 – 9- 1956 لمدة سنه واحدة