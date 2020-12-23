وفاة طالب لبناني

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أجرى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم اتصالا برئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب شكره على "تجاوبه السريع واعطائه تعليماته لمتابعة قضية وفاة الطالب اللبناني في كيبك - كندا ناصر ابو ايوب وإعادة جثمانه الى لبنان".



وشكر الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير على "متابعة القضية لحظة بلحظة مع الجهات المختصة والجالية اللبنانية والتي أثمرت إعادة الجثمان مساء الجمعة بعد إصرار أهله على رؤية ولدهم الطالب المتفوق وكان على ابواب التخرج ولو جثمانا".



وقال هاشم: "امام هذه الفاجعة تفتح قضية شباب لبنان المتفوقين في دراستهم ويعودون الى وطنهم جثامين وناصر واحد منهم وهذه قضية تستحق الوقوف عندها إذ تكررت مرات ومرات وآن الأوان لمتابعة هذه القضايا بدقة حفاظا على شباب لبنان المتفوق في دراسته وحياته".